Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Jawab Isu Reshuffle, Mensesneg Prasetyo Hadi: Itu Gosip

Jumat, 30 Januari 2026 – 18:57 WIB
Jawab Isu Reshuffle, Mensesneg Prasetyo Hadi: Itu Gosip - JPNN.COM
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, pada Rabu (28/1), soal isu reshuffle kabinet. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjawab isu merger Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. 

Prasetyo menegaskan sejauh ini, belum ada rencana penggabungan dua kementerian tersebut.

"Dari mana isunya? Enggak," ujar Prasetyo kepada wartawan, di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (30/1).

Baca Juga:

Prasetyo juga turut menjawab rumor mengenai perubahan struktur atau reshuffle di badan Kementerian.

Mensesneg enggan menjawab isu tersebut secara gamblang, lantaran tidak memiliki kewenangan langsung.

Dia menegaskan pergantian Menteri bagian dari hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:

"Kalau berkenaan dengan masalah kabinet atau istilahnya yang kemudian rame ini kan reshuffle gitu. Bahwa yang perlu dipahami masalah kabinet hak prerogatif dari Bapak Presiden," tuturnya.

Prasetya menyatakan evaluasi menteri oleh Kepala Negara hal yang lumrah untuk memperbaiki kinerja pada masa depan.

Mensesneg Prasetyo Hadi menjawab isu merger Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mensesneg Prasetyo Hadi  isu reshuffle kabinet  isu merger Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Ekonomi Kreatif  Kementerian Pariwisata 
BERITA MENSESNEG PRASETYO HADI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp