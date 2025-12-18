Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Jawab Krisis Air di Cipeucang, PMI Tangsel Pasok Galon Buat Minum Warga

Kamis, 18 Desember 2025 – 21:12 WIB
Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyalurkan bantuan air minum dalam kemasan (ADK) bagi warga Cipeucang, Rabu (17/12) kemarin. Source for JPNN

jpnn.com, TANGSEL - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyalurkan bantuan air minum dalam kemasan (ADK) bagi warga Cipeucang yang terdampak pembuangan sampah.

Diketahui, sekitar 50 kepala keluarga di wilayah itu kesulitan memperoleh air layak konsumsi sebagai dampak pembuangan sampah di TPA Cipeucang.

"Kami hadir untuk memberikan bantuan berupa air mineral bagi warga yang terdampak," kata Wakil Ketua PMI Kota Tangerang Selatan TB Asep Nurdin kepada awak media dikutip Kamis (18/12).

PMI Kota Tangsel, kata Asep, telah merancang jadwal distribusi rutin ADK selama satu bulan penuh demi memenuhi kebutuhan dasar warga.

"Untuk pekan awal, kami mendistribusikan dua galon air mineral merek Le Minerale per KK. Memasuki pekan kedua dan seterusnya selama satu bulan, jumlahnya ditingkatkan menjadi empat galon per minggu untuk masing-masing KK," ujar dia.

Selain menyalurkan ADK, Asep menyebut PMI Kota Tangsel menyediakan layanan kesehatan keliling bagi puluhan keluarga yang terdampak TPA Cipeucang. 

Dia mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tangsel melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat gratis.

Asep menuturkan sinergi PMI dan pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan kesehatan terpenuhi di tengah kondisi lingkungan kurang ideal.

PMI Kota Tangerang Selatan mencatat 50 KK kesulitan memperoleh air minum layak, karena terdampak TPA Cipeucang.

TAGS   krisis air  Krisis Air Bersih  Tangsel  TPA Cipeucang  TPA 
