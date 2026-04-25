Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Jawab Tantangan Akses Kesehatan, Kavacare Gelar MCU Gratis untuk Lansia

Sabtu, 25 April 2026 – 21:15 WIB
CEO sekaligus Co-Founder Kavacare, Aprilianto Eddy Wiria. Foto: Tim Kavacare

jpnn.com, JAKARTA - Kavacare menggelar Mini Medical Check Up (MCU) gratis untuk kelompok lanjut usia (lansia) di Aula Wisma St.Bonaventura, Pulo Mas, Jakarta Timur, pada Sabtu (25/4).

Mengusung tema Hidup Nyaman di Usia Emas, agenda ini diinisiasi oleh kelompok Lansia Bonaventura (Labona) untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih mudah diakses komunitas lansia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), populasi lansia di Indonesia telah mencapai 29 juta jiwa pada 2023.

Angka ini diproyeksikan terus meningkat, sementara generasi produktif yang merawat mereka semakin sibuk.

CEO sekaligus Co-Founder Kavacare, Aprilianto Eddy Wiria mengungkapkan peningkatan populasi lansia turut menghadirkan tantangan, terutama dalam hal akses ke fasilitas kesehatan.

Keterbatasan mobilitas, kondisi fisik, dan faktor lingkungan kerap menjadi hambatan bagi lansia untuk mendapatkan pemeriksaan rutin.

Oleh karena itu, layanan kesehatan yang proaktif mendekati pasien, seperti homecare dan kegiatan pemeriksaan langsung di komunitas, dinilai menjadi solusi yang semakin relevan untuk menjawab tantangan tersebut.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap para Oma dan Opa dapat lebih memahami kondisi kesehatannya dan tetap menjaga kualitas hidup. Semoga dengan kontribusi

kesehatan  Lansia  MCU  diabetes 
BERITA KESEHATAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp