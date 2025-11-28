Close Banner Apps JPNN.com
Jawab Tren Interior Minimalis, Toshiba Meluncurkan Japandi Series

Jumat, 28 November 2025 – 09:47 WIB
Toshiba merilis Japandi Series. Foto: toshiba

jpnn.com, JAKARTA - Tren interior elegan minimalis terus menguat di kalangan keluarga urban Indonesia, karena menonjolkan ruang yang lapang, detail rapi, serta material tidak berlebihan.

Menjawab kebutuhan tersebut, Toshiba Lifestyle Indonesia memperkenalkan Japandi Series.

Lini perangkat rumah tangga premium yang menggabungkan teknologi Jepang dan estetika Skandinavia dalam satu harmoni.

“Koleksi Japandi Series Toshiba menggabungkan teknologi unggulan dari Jepang dengan estetika Skandinavia yang modern dan berkelas."

"Setiap produk dirancang secara detail sehingga menghadirkan harmoni antara keindahan dan kenyamanan pada setiap sudut rumah,” kata Vice President Toshiba Lifestyle Indonesia Michael Adishuanto, melalui keterangannya, Jumat (28/11).

Toshiba menghadirkan sejumlah perangkat unggulan dalam koleksi tersebut:

Refrigerator OriginFRESH™ Series

Dilengkapi fitur Deep Freeze -30°C dan PureAIR Purification System untuk menjaga kesegaran makanan lebih lama.

Toshiba Lifestyle Indonesia memperkenalkan Japandi Series, perangkat rumah tangga yang mendukung tampilan minimalis elegan.

