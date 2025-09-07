Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Jawaban Billy Syahputra Soal Kabar Vika Kolesnaya Hamil

Minggu, 07 September 2025 – 07:17 WIB
Jawaban Billy Syahputra Soal Kabar Vika Kolesnaya Hamil - JPNN.COM
Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya. Foto: Instagram/bilsky16

jpnn.com, JAKARTA - Istri Billy Syahputra, Vika Kolesnaya dikabarkan tengah hamil anak pertama.

Kabar tersebut beredar setelah dirinya mengunggah video bersama Billy Syahputra, sambil mengenakan topi bertuliskan Mom Dad.

"Kita sudah tidak sabar bertemu kamu," tulis Vika Kolesnaya disertai emotikon bayi, melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Unggahan tersebut spontan menuai reaksi dari netizen di media sosial. Banyak fan yang menduga istri Billy Syahputra itu sedang hamil anak pertama.

Akan tetapi, pasangan selebritas itu belum memberi klarifikasi perihal kabar yang beredar di media sosial.

Saat menjadi bintang tamu FYP di Trans7 baru-baru ini., Billy Syahputra memberi tanggapan singkat soal kabar Vika Kolesnaya hamil.

Dia tidak menjawab secara gamblang terkait kabar kehamilan sang istri.

"Doakan ya," kata Billy Syahputra saat berbincang dengan host Irfan Hakim dan Vega Darwanti.

Istri Billy Syahputra, Vika Kolesnaya dikabarkan tengah mengandung atau hamil anak pertama.

