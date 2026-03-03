Close Banner Apps JPNN.com
Jawaban Cinta Laura Soal Kabar Rencana Nikah dengan Arya Vasco

Selasa, 03 Maret 2026 – 11:11 WIB
Cinta Laura Kiehl. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Cinta Laura tengah menjalin hubungan asmara alias pacaran dengan Arya Vasco.

Pasangan kekasih itu bahkan digosipkan telah memiliki rencana untuk menikah.

Terkait rumor tersebut, Cinta Laura belum mau bicara lebih jauh.

"Enggak tahu kapan ya," kata Cinta Laura saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Perempuan berusia 32 tahun itu tidak memungkiri soal kemungkinan hubungan yang tengah dijalani menuju jenjang yang lebih serius.

Cinta Laura dan Arya Vasco bahkan sudah mulai membicarakan tentang nilai-nilai dalam membangun rumah tangga.

"Oleh karena itu, sudah ngomongin prinsip, nilai-nilai pribadi, keuangan," jelas pemain film Target itu.

Akan tetapi, Cinta Laura tidak mau terlalu terburu-buru untuk mempersiapkan pernikahan.

