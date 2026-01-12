Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Jawaban Denada Setelah Digugat Soal Kasus Penelantaran Anak

Senin, 12 Januari 2026 – 14:14 WIB
Denada. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada akhirnya memberi jawaban setelah digugat oleh pemuda bernama Ressa Rizky Rossano perihal dugaan penelantaran anak.

Adapun Ressa yang mengaku sebagai anak biologis Denada melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi pada 26 November 2025 lalu.

Terkait gugatan tersebut, Denada melalui manajemennya, Risna Ories pun menyampaikan tanggapan resmi.

"Karena bagaimana pun juga semua keluarga memiliki privasi, setiap keluarga punya cerita. Situasi ini tentu bukan hal yang mudah bagi Denada," ungkap Risna Ories, Senin (12/1).

Menurutnya, permasalahan ini merupakan masalah keluarga yang seharusnya mendapat privasi.

Oleh sebab itu, Denada dan tim kuasa hukum sedang mempelajari gugatan dan tetap menghormati proses persidangan.

"Namun agar tidak bergulir terlalu berlebihan kami sampaikan bahwa saat ini Denada dan tim hukum sedang mempelajari dan menelaah secara cermat yang berkaitan dengan gugatan sebagai bagian dari proses hukum yang harus dihormati bersama," jelasnya.

Pihak manajemen meminta agar Denada mendapatkan ruang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

