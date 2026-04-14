Jawaban Dinar Candy Ketika Ditawar Rp 1 Miliar oleh Pria Hidung Belang

jpnn.com, JAKARTA - Disjoki atau DJ Dinar Candy buka suara soal momen dirinya ditawar Rp 1 miliar oleh pria hidung belang.

Kejadian berawal ketika dirinya iseng-iseng membaca Direct Message (DM) yang masuk di media sosial.

Saat itu, Dinar Candy melihat ada pesan yang bernada negatif dan menawarinya uang senilai Rp 250 juta.

"Enggak tahu aku lagi iseng, terus tiba-tiba ada notifikasi yang masuk DM, terus aku buka, 'bisa enggak kayak sama kamu Rp 250 juta lah,' ya intinya arahnya ke begitu lah, kayak transaksional kata aku," kata Dinar Candy di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (13/4).

"(Dinar Candy bilang), 'oh sedikit banget 250,' terus dia nawar ke 1 M. Terus kata aku, 'Aduh maaf aku enggak jualan, aku soalnya takut ledes,' selalu bilang begitu saja," sambungnya.

Dinar Candy menegaskan bahwa dirinya bukan perempuan yang jual diri atau simpanan.

Selain menjaga harga diri, dia tidak mau tertular penyakit gara-gara berhubungan orang sembarangan.

"Terus aku harus jualan kayak begitu? Enggaklah sama sekali. Buat kesehatan aku, aku enggak suka juga. dan buat ekonomi aku juga kayaknya enggaklah sampai jualan. Alhamdulillah aku tetap dikasih rezeki sama Allah tuh masih banyak," imbuh anak Haji Acep itu.