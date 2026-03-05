Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Jawaban Jonathan Frizzy Soal Kabar Segera Nikah dengan Ririn Dwi Ariyanti

Kamis, 05 Maret 2026 – 13:13 WIB
Ririn Dwi Ariyanti dan Jonathan Frizzy. Foto: Instagram/ririndwiariyanti

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jonathan Frizzy menjawab gosip dirinya dan Ririn Dwi Ariyanti akan segera menikah.

Saat jadi bintang tamu FYP di Trans 7 baru-baru ini, dia tidak memberi jawaban gamblang.

Pria yang karib disapa Ijonk itu hanya mengisyaratkan dengan meminta Raffi Ahmad untuk menjadi MC untuk pernikahannya.

"Lu MC-nya ya," kata Jonathan Frizzy kepada Raffi Ahmad.

Akan tetapi, pria berusia 43 tahun itu masih merahasiakan rencana pernikahan dengan Ririn Dwi Ariyanti.

Jonathan Frizzy juga membantah kabar yang menyebutkan dirinya nikah pada Maret 2026 ini.

"Salah, cepat-cepat banget," ujar mantan suami Dhena Devanka itu.

Dalam kesempatan tersebut, Jonathan Frizzy juga membantah kabar sempat putus dari Ririn Dwi Ariyanti.

