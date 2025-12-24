Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Jawaban Kimberly Ryder Soal Kabar Sudah Punya Pacar Baru

Rabu, 24 Desember 2025 – 12:12 WIB
Jawaban Kimberly Ryder Soal Kabar Sudah Punya Pacar Baru - JPNN.COM
Kimberly Ryder. Foto: Instagram/kimberlyryder

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Kimberly Ryder dikabarkan sudah memiliki pacar atau kekasih baru.

Dia dirumorkan menjalin hubungan asmara dengan seorang pengusaha.

Akan tetapi, saat menjadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV, dia enggan membeberkan identitas pacarnya.

Baca Juga:

"No comment," kata Kimberly Ryder, Selasa (23/12).

Mantan istri Edward Akbar itu mengaku tidak mau mempamerkan hubungan asmaranya ke publik.

Salah satu pertimbangan Kimberly Ryder yakni khawatir apabila hubungan tersebut nantinya tidak berujung pernikahan.

Baca Juga:

"Takut nanti enggak jadi, terus dibilang gonta-ganti pacar lah," beber perempuan berusia 32 tahun itu.

Kimberly Ryder kemudian memberi bocoran soal awal kedekatannya dengan pacarnya kini.

Aktris Kimberly Ryder dikabarkan sudah memiliki pacar atau kekasih baru. Dia dirumorkan menjalin hubungan asmara dengan seorang pengusaha.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kimberly Ryder  Kimberly Ryder cerai  Pacar Kimberly Ryder  Kekasih Kimberly Ryder 
BERITA KIMBERLY RYDER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp