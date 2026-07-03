Jawaban Lisa Mariana Setelah Dituduh Lakukan Penipuan

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana memberikan tanggapan setelah dituduh melakukan penipuan oleh salah satu akun di media sosial.

Dengan tegas, dia menyatakan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya tidaklah benar.

"Terkait apa pun fitnah yang beredar Lisa menyatakan semua itu tidak benar," ungkap Lisa Mariana melalui akun miliknya di Instagram, Kamis (2/7).

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Mantan model itu mengatakan tudingan penipuan yang ditujukan kepada dirinya merupakan sebuah fitnah.

Menurut Lisa Mariana, oknum yang menuduhnya tidak memiliki informasi yang valid.

"Dengan ketidakadaan data yang valid dan jelas," tegas selebgram yang sempat berkasus dengan Ridwan Kamil itu.

Terkait tuduhan penipuan tersebut, Lisa Mariana mengaku bakal mengambil langkah hukum.

Dia mengeklaim sudah menunjuk kuasa hukum untuk menyelesaikan masalah yang dialami.