Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jawaban Mensos soal Usulan Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 00:00 WIB
Jawaban Mensos soal Usulan Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional - JPNN.COM
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (kiri) di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Jumat (24/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan usulan Presiden ke-2 Indonesia Soeharto agar diberikan gelar pahlawan nasional sudah dibahas di Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Menurut dia, usulan tersebut datang dari berbagai pihak bukan dari dirinya sendiri.

Usulan itu, kata Gus Ipul -panggilan Saifullah Yusuf-, berasal dari tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.

Baca Juga:

“Dan itu bukan keputusan saya pribadi, tapi itu adalah keputusan tim, dalam hal ini adalah tim pengkajian dan penelitian gelar pahlawan tingkat pusat,” ucap Mensos Gus Ipul di Balai Kota DKI, Jumat (24/10).

Gus Ipul menuturkan bahwa usulan pahlawan nasional saat ini berjumlah 40 orang, tak hanya Soeharto.

Sebanyak 40 nama tersebut terbagi dalam beberapa, yakni ada yang diputuskan tahun ini, yang sudah diputuskan tahun-tahun sebelumnya, hingga yang baru memenuhi syarat.

Baca Juga:

“Termasuk ada di dalamnya Kiai Abdul Rahman Wahid atau Presiden Gus Dur, lalu ada juga pejuang buruh Marsina, banyak lagi tokoh-tokoh di setiap provinsi,” kata dia.

Seluruh nama tersebut telah diajukan ke Dewan Gelar yang kemudian keputusan akhirnya bakal ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan usulan nama Soeharto dapat gelar pahlawan nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Soeharto  Pahlawan Nasional  Mensos Saifullah Yusuf  Mensos  Gelar Pahlawan Nasional 
BERITA SOEHARTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp