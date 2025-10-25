Jawaban Mensos soal Usulan Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan usulan Presiden ke-2 Indonesia Soeharto agar diberikan gelar pahlawan nasional sudah dibahas di Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Menurut dia, usulan tersebut datang dari berbagai pihak bukan dari dirinya sendiri.

Usulan itu, kata Gus Ipul -panggilan Saifullah Yusuf-, berasal dari tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.

“Dan itu bukan keputusan saya pribadi, tapi itu adalah keputusan tim, dalam hal ini adalah tim pengkajian dan penelitian gelar pahlawan tingkat pusat,” ucap Mensos Gus Ipul di Balai Kota DKI, Jumat (24/10).

Gus Ipul menuturkan bahwa usulan pahlawan nasional saat ini berjumlah 40 orang, tak hanya Soeharto.

Sebanyak 40 nama tersebut terbagi dalam beberapa, yakni ada yang diputuskan tahun ini, yang sudah diputuskan tahun-tahun sebelumnya, hingga yang baru memenuhi syarat.

“Termasuk ada di dalamnya Kiai Abdul Rahman Wahid atau Presiden Gus Dur, lalu ada juga pejuang buruh Marsina, banyak lagi tokoh-tokoh di setiap provinsi,” kata dia.

Seluruh nama tersebut telah diajukan ke Dewan Gelar yang kemudian keputusan akhirnya bakal ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto.