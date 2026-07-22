Jawaban Sarwendah Setelah Jalani Mediasi dengan Ruben Onsu

jpnn.com, JAKARTA - Sidang mediasi terkait gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dengan Sarwendah telah digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (22/7).

Ditemui seusai menjalani sidang mediasi, Sarwendah enggan berbicara banyak.

Selebritas berusia 36 tahun tersebut hanya memohon doa yang terbaik untuk persoalan yang kini tengah bergulir.

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"Doakan semoga semuanya baik-baik dan berjalan dengan lancar. Terima kasih semuanya," kata Sarwendah di PN Jakarta Selatan, Rabu (22/7).

Mantan personel Cherrybelle itu hanya mengatupkan kedua tangannya di depan dada seraya tersenyum ketika ditanyai lebih lanjut mengenai mediasi yang dijalaninya tadi.

Sementara itu kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu mengatakan, pihaknya tidak bisa membeberkan soal pembicaraan dalam agenda mediasi.

Adapun mediasi tersebut digelar tertutup. Tim kuasa hukum kedua belah pihak pun tidak ikut mendampingi klien di dalam ruangan.

"Kami semua tim pengacara ya, tidak ikut di dalam mediasi tetapi hakim mediator memanggil hanya prinsipal saja. Artinya agar pembicaraan yang ada lebih berkualitas ya, tidak lagi didampingi pengacara karena memang yang menjalani kehidupan, yang menjalani masalah adalah prinsipal," ucap Chris Sam Siwu.