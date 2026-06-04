Jay Idzes Absen Cedera, Kevin Diks Sebut Rizky Ridho Pantas Jadi Kapten Timnas Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Bek Timnas Indonesia Kevin Diks, menilai rekan setimnya Rizky Ridho sangat pantas mengemban ban kapten skuad Garuda untuk dua laga persahabatan FIFA edisi Juni 2026. Indonesia dijadwalkan bersua Oman pada Jumat (5/6) dan Mozambik pada Selasa (9/6).

Ridho akan menjadi kapten lantaran kapten utama Jay Idzes harus absen karena cedera.

"Dia akan memimpin kami besok. Menurut saya, dia memang pantas untuk itu," kata Diks pada jumpa pers pra-pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis.

Rizky Ridho sendiri sebelumnya sudah dua kali mengemban tugas sebagai kapten timnas Indonesia yakni ketika menghadapi Vietnam pada laga putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 Maret 2024 di SUGBK, Jakarta, yang berakhir dengan kemenangan 1-0.

Berikutnya kala Indonesia mengalahkan Taiwan 6-0 pada laga uji coba yang dimainkan di kota kelahiran Ridho, di Surabaya, tepatnya di Stadion Gelora Bung Tomo, awal September 2025.

"Dia seorang pemimpin. Dia pribadi yang baik dan mendapatkan rasa hormat yang sangat besar dari seluruh pemain, termasuk saya," kata Diks, yang berkarier di klub Liga Jerman Borussia Moenchengladbach itu.

Kendati mengakui Ridho pantas menjadi kapten, Diks juga merasa Idzes adalah sosok pemimpin yang tidak bisa digantikan di dalam tim.

Diks mengaku, dia dan tim merindukan kehadiran Idzes. Akan tetapi, dia berharap ketidakhadiran Idzes dapat dimanfaatkan pemain lain termasuk dirinya untuk memperlihatkan kemampuan terbaik.