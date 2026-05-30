JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Jay Idzes Absen, John Herdman Simpan Nama Kapten Baru Timnas Indonesia

Sabtu, 30 Mei 2026 – 15:48 WIB
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Absennya Jay Idzes dari FIFA Matchday Juni 2026 memunculkan spekulasi mengenai siapa pemain yang akan mengemban tugas sebagai kapten Timnas Indonesia.

Namun, Pelatih Timnas Indonesia John Herdman belum mau terburu-buru mengumumkan sosok pengganti bes Sassuolo tersebut sabagai kapten tim. Ia menyebut keputusan tersebut masih dalam tahap pertimbangan tim pelatih.

Herdman mengaku keputusan mengenai kapten baru belum akan diumumkan dalam waktu dekat. Dia memastikan tim pelatih masih melakukan pertimbangan sebelum menentukan pemimpin Skuad Garuda untuk laga melawan Oman dan Mozambik.

"Kami akan membuat keputusan itu setelah ini. Terima kasih. Kalian akan mengetahuinya nanti," kata Herdman kepada awak media, Sabtu (30/5/2026).

Jay Idzes selama ini menjadi figur sentral di ruang ganti sekaligus pemimpin di lapangan. Kehilangannya membuat Timnas Indonesia harus mencari sosok lain yang mampu mengambil peran penting tersebut.

Di sisi lain, Herdman menjelaskan absennya Idzes merupakan keputusan bersama yang sudah dipertimbangkan secara matang. Selama beberapa pekan terakhir, pihak Timnas Indonesia terus berkomunikasi dengan pemain berusia 25 tahun itu, tim medis, dan klubnya, Sassuolo.

"Ya, saya sudah berbicara dengan Jay. Kami juga melakukan banyak perbincangan selama sebulan terakhir dengan tim medis dan Sassuolo. Itu adalah keputusan yang tepat untuk Jay. Kami harus melindunginya," ujar Herdman.

Beruntung bagi Timnas Indonesia, cedera yang dialami sang kapten tidak tergolong serius. Herdman menyebut Idzes diperkirakan tidak akan absen terlalu lama.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menanggapi absennya kapten Jay Idzes dalam FIFA matchday. Ia mengaku belum memutuskan siapa pengganti pemain Sassuolo itu.

