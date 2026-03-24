Jay Idzes Bongkar PDKT John Herdman, Kapten Timnas Indonesia Langsung Jatuh Hati

jpnn.com - Kesan pertama langsung dirasakan Jay Idzes setelah berinteraksi dengan pelatih anyar Timnas Indonesia John Herdman.

Kapten Skuad Garuda itu menilai Herdman membawa pendekatan yang berbeda sejak awal bergabung, bahkan sebelum benar-benar memimpin tim di lapangan.

Pelatih asal Inggris tersebut resmi ditunjuk pada awal Januari 2026, menggantikan posisi Patrick Kluivert.

Sejak saat itu, Herdman langsung bergerak aktif membangun komunikasi dengan para pemain, baik yang berkarier di luar negeri maupun di kompetisi domestik.

Salah satu momen yang paling membekas bagi Idzes terjadi saat Herdman menyempatkan diri terbang ke Eropa untuk bertemu langsung dengannya di Italia.

Bek Sassuolo itu mengaku sudah merasakan koneksi positif sejak awal komunikasi.

"Saat ini kami ditangani pelatih baru, John Herdman. Saya merasa sangat percaya diri, terlebih setelah beberapa kali menjalin komunikasi langsung dengannya," ucap Idzes dalam instagram Sassuolo.

Idzes menilai langkah Herdman yang mendatangi pemain secara langsung menjadi sinyal keseriusan dalam membangun tim.