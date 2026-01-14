Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jay Idzes Buka Suara, Timnas Indonesia Kirim Tantangan Besar untuk John Herdman

Rabu, 14 Januari 2026 – 16:22 WIB
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Kehadiran John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia langsung disambut antusias para pemain.

Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes menyampaikan harapan besar agar kebersamaan dengan Herdman bisa melahirkan catatan sejarah baru.

Bek yang saat ini berkarier di Liga Italia bersama Sassuolo itu menilai penunjukan Herdman sebagai momentum penting bagi Skuad Garuda untuk melangkah lebih jauh.

"Hai coach, selamat datang di keluarga kami. Mari membuat sejarah bersama-sama. Tidak sabar berjumpa dengan Anda," kata Idzes melalui Instagram resmi Timnas Indonesia.

Sambutan serupa juga datang dari Kevin Diks. Pemain Borussia Moenchengladbach tersebut berharap kehadiran Herdman dapat membawa Skuad Garuda meraih pencapaian besar.

"Hi coach Herdman, selamat atas peran baru Anda. Mari mencapai hal-hal besar bersama Indonesia. Sekali lagi, semoga sukses dan sampai jumpa," ucap Diks.

FIFA Series akan menjadi panggung perdana bagi Herdman memimpin Timnas Indonesia sebelum menghadapi rangkaian agenda penting lain, seperti FIFA Match Day, Piala AFF, hingga Piala Asia 2027.

Jay Idzes dan kawan-kawan berharap Herdman dapat mengulang kesuksesan yang pernah ditorehkan bersama Kanada, saat membawa negara tersebut tampil di Piala Dunia setelah penantian panjang selama 36 tahun.(mcr15/jpnn)

Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib

