Jay Idzes Punya Jagoan dalam Voting Pemain Terbaik FIFA 2025

Rabu, 17 Desember 2025 – 07:37 WIB

jpnn.com - Jay Idzes ikut ambil peran dalam proses penentuan FIFA Player of The Year atau Pemain Terbaik FIFA 2025.

Sebagai kapten Timnas Indonesia, pemain yang kini membela Sassuolo tersebut tercatat memberikan suaranya dalam voting resmi yang digelar FIFA.

Ousmane Dembele Jadi Pilihan Utama Jay Idzes

Dalam voting yang diakukan, Idzes menempatkan bintang Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, sebagai pilihan utama.

Adapun posisi kedua dia berikan kepada talenta muda Barcelona, Lamine Yamal, disusul gelandang PSG, Vitinha, di urutan ketiga.

Suara yang diberikan Idzes menjadi bagian dari sistem penilaian FIFA yang menggabungkan empat kelompok pemilih, yakni kapten tim nasional, pelatih tim nasional, jurnalis dari negara anggota FIFA, serta penggemar sepak bola global.

Akumulasi suara dari seluruh pemilih tersebut akhirnya mengantarkan Dembele keluar sebagai Pemain Terbaik FIFA 2025.

Pengumuman dilakukan dalam acara FIFA Celebration Dinner di Doha, Qatar, Rabu (17/12/2025) dini hari WIB.

Dembele Kalahkan Dua Favorit Lain

Dembele berhasil mengungguli dua kandidat lain yang juga difavoritkan, yakni Kylian Mbappe dari Real Madrid dan Lamine Yamal (Barcelona).