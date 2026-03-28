Jay Idzes Sabet Gelar Men's Player of The Year di PSSI Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Bek Timnas Indonesia Jay Idzes, resmi dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Putra (Men's Player of The Year) dalam malam penganugerahan PSSI Awards yang digelar di Studio 6 Emtek, Jakarta, Sabtu malam.

Idzes berhasil mengungguli sejumlah nama besar seperti Kevin Diks dan Calvin Verdonk. Pada pemungutan suara yang berlangsung dari Januari sampai Maret, Idzes mengungguli rekan sejawatnya yakni Yakob Sayuri, Kevin Diks, Calvin Verdonk.

"Menurut saya sangat luar biasa kami dapat melakukan ini, dan bahwa PSSI mengambil inisiatif untuk melakukan hal ini. Saya merasa sangat terhormat dapat menerima penghargaan ini," kata Jay saat ditemui usai upacara pemberian penghargaan.

"Dan seperti yang tadi saya sampaikan di panggung,(penghargaan) ini adalah untuk semua orang yang bekerja di belakang layar untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Maka (saya) sangat bersyukur bisa menerima penghargaan ini," lanjut pemain Sassuolo itu.

Selain penghargaan pemain terbaik putra, PSSI Awards juga memberikan penghargaan untuk 16 kategori lainnya.

Salah satu bentuk penghargaan yang menarik perhatian Jay adalah penghargaan legenda terbaik atau Legend of the year yang dimenangi Tan Liong Houw.

"Rasanya sangat luar biasa melihat dia (Tan)... Yeah, dia masih hidup dan dapat datang kemari untuk menerima penghargaan itu," ucap Jay.

"Menurut saya itu menceritakan banyak hal mengenai kami, warisan kami sebagai sebuah negara dan dia sekarang ada di sini," tambahnya.(antara/jpnn)