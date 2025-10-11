Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jay Idzes Tegaskan Perjuangan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 belum Berakhir

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 07:05 WIB
Pemain Timnas Indonesia Jay Noah Idzes (kiri) berebut bola dengan pesepak bola Arab Saudi Hassan Al Tambakti (kedua kiri) pada pertandingan putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu (8/10/2025). Indonesia dikalahkan Arab Saudi dengan skor akhir 2-3. ANTARA FOTO/HO-PSSI/mrh/foc/pri. (ANTARA FOTO/PSSI)

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Indonesia terus berjuang menembus Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.

Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes menyatakan bahwa perjuangan Skuad Garuda mendapatkan tiket Piala Dunia 2026 belum berakhir meski kini lebih sulit  mewujudkan mimpi itu.

“Belum berakhir. Besok kami akan pergi lagi, bersama sebagai satu. Kami adalah orang-orang yang percaya, kita Indonesia,” kata pemain Sassuolo tersebut dalam akunnya di Instagram pada Sabtu (11/10).

Timnas Indonesia menelan kekalahan 2-3 dari Arab Saudi pada pertama Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis.

Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia berada di dasar klasemen Grup B. Satu-satunya peluang mereka untuk lulus hanya mengalahkan Irak pada laga terakhir yang dimainkan Minggu (12/10) pukul 02.30 WIB di Stadion King Abdullah Sport City.

Adapun Jay Idzes memainkan pertandingan ke-15-nya bersama Timnas Indonesia pada laga melawan Arab Saudi malam itu, yang semuanya menjadi starter dan tak pernah diganti sekali pun.

Pada pertandingan itu, dia bermain sebagai bek tengah dengan berduet bersama Kevin Diks. 

Sofascore mencatat, Idzes selama di lapangan melakukan tujuh sapuan, dua kali blok tendangan, sekali tekel, satu kemenangan duel lapangan, dan lima kemenangan duel udara.

Jay Idzes menegaskan bahwa perjuangan Timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026 belum berakhir.

