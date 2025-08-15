Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Travel - Akomodasi

Jazira Wisata Tawarkan Umrah Plus Wisata Halal Sesuai Pilihan Jemaah

Jumat, 15 Agustus 2025 – 12:51 WIB
Jazira Wisata Tawarkan Umrah Plus Wisata Halal Sesuai Pilihan Jemaah - JPNN.COM
Jazira Wisata luncurkan Umrah Suka Suka, jemaah bebas pilih tanggal, maskapai, dan destinasi. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Agen perjalanan, Jazira Wisata menghadirkan program Umrah Suka Suka yang memberikan fleksibilitas bagi jemaah untuk menentukan tanggal keberangkatan, maskapai, durasi, hingga destinasi wisata halal.

Program ini bertujuan membuat perjalanan umrah aman, nyaman, dan berkesan.

Direktur Jazira Wisata, Nuryadin Yakub, mengatakan umrah bukan sekadar ritual, tetapi perjalanan spiritual yang bermakna.

Baca Juga:

“Konteksnya tidak sesempit murah atau mahal. Intinya, menjadikan umrah berharga dan bermakna,” ujar Nuryadin Yakub, dalam keterangan tertulis, Jumat (15/8).

Data APAC Markets Saudi Tourism mencatat Indonesia mengirim 1,5 juta jemaah umrah pada 2023, meningkat menjadi 1,8 juta pada 2024.

Namun, Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) mencatat hanya 1,4 juta jemaah melalui PPIU resmi, artinya sekitar 400 ribu jemaah berangkat tanpa pendampingan resmi.

Baca Juga:

Kementerian Agama menegaskan umrah nonprosedural berisiko tinggi, termasuk masalah visa, deportasi, dan pencabutan izin masuk Arab Saudi.

Umrah Suka Suka menawarkan solusi aman dengan pendampingan resmi, termasuk pendaftaran cepat dan penyesuaian itinerary sesuai kebutuhan.

Jazira Wisata luncurkan Umrah Suka Suka, jemaah bebas pilih tanggal, maskapai, dan destinasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jazira Wisata  umrah  Wisata  Wisata Halal 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp