Jazuli DPR Terima Kunjungan Global for Nature, Bahas Tantangan Global & Kelestarian Alam

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PKS Jazuli Juwaini menerima kunjungan delegasi Global for Nature yang merupakan organisasi advokasi lingkungan global beranggotakan para tokoh dunia dari berbagai latar belakang kepemimpinan, termasuk mantan presiden, perdana menteri, anggota parlemen, dan pemimpin organisasi internasional.

Pertemuan membahas berbagai isu strategis terkait kelestarian lingkungan hidup, perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, serta pentingnya kolaborasi lintas negara menjaga keberlanjutan bumi bagi generasi mendatang.

Delegasi Global for Nature yang hadir antara lain Russ Feingold, mantan Senator Amerika Serikat; Jose Maria Figueres, mantan Presiden Kosta Rika; Frans Timmermans, mantan Wakil Presiden Uni Eropa; serta Brian O’Donnell, Direktur Global for Nature. Adapun Jazuli Juwaini didampingi anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Mahfudz Abdurrahman dan anggota Komisi XIII DPR Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo.

Jazuli menyampaikan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Menurut dia, isu lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu negara, melainkan agenda bersama masyarakat internasional yang membutuhkan kerja sama konkret dan berkelanjutan.

“Indonesia memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Oleh karena itu, upaya pelestarian lingkungan harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan. Kita membutuhkan sinergi global yang lebih kuat agar tantangan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan dapat diatasi secara efektif,” ujar Jazuli dalam keterangannya, Selasa (16/6).

Jazuli menekankan pentingnya keadilan lingkungan (environmental justice) dalam berbagai kebijakan global. Menurut dia, negara-negara berkembang perlu memperoleh dukungan yang memadai dalam proses transisi menuju pembangunan rendah emisi, tetap menjaga paru-paru dunia, tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, para delegasi Global for Nature menyampaikan apresiasi atas peran Indonesia sebagai salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terbesar di dunia yang memiliki kontribusi penting dalam menjaga keseimbangan iklim global.

Mereka juga menyoroti pentingnya peran parlemen dalam mendorong kebijakan yang mendukung konservasi alam, menekan laju deforestrasi, energi bersih, dan pembangunan berkelanjutan.