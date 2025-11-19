Jazuli Juwaini Beri Kuliah Umum Soft Skill Gen Z Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0

jpnn.com - JAKARTA - Ikatan Doktor Ilmu Manajemen (IKADIM) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Politeknik Tempo.

Kerja sama itu dilakukan dalam rangka penguatan kolaborasi pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan kompetensi generasi muda di era digital.

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum IKADIM, Dr. Jazuli Juwaini, MA dan Direktur Politeknik Tempo, Shalfi Andri, SP, MM di Kampus Politeknik Tempo Kebayoran, Jakarta.

Penandatanganan MoU ini langsung dilanjutkan dengan kegiatan Seminar dan bedah buku “10 Soft Skill Genzi Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0”, karya dua pengurus IKADIM, yaitu Dr. DH. Ismail dan Dr. Joko Nugroho.

Penandatanganan MoU dan rangkaian agenda akademik ini menjadi langkah awal kolaborasi strategis IKADIM-Politeknik Tempo dalam menghadirkan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Acara turut dihadiri jajaran pengurus IKADIM, antara lain Dr. June Kuncoro Hadiningrat, Dr. Dingot Hamonangan Ismail, Dr. Danang Aziz Akbarona, Dr. Abdul Wahab Samad, Prof. Dr. Rd. Tuty Sariwulan, Dr. Joko Nugroho, dan Dr. Evilina Sjaiful.

Shalfi Andri berharap kerja sama ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan, sekaligus memperluas wawasan dan keterampilan mahasiswa dalam menghadapi tantangan era digital.

Jazuli Juwaini menyampaikan bahwa MoU ini harus berlanjut pada kerja sama yang implementatif untuk pengembangan kualitas dosen dan mahasiswa Politeknik Tempo.