Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jazuli Juwaini Jabat Ketum PB Mathla’ul Anwar 2026–2031, Usung Transformasi MA Naik Level

Senin, 13 April 2026 – 18:40 WIB
Dr. K.H. Jazuli Juwaini resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) MA periode 2026–2031. Foto: Source for JPNN.com.

jpnn.com - SERANG -- Mathla'ul Anwar (MA) memasuki babak baru kepemimpinan. Melalui proses pemilihan yang demokratis dalam Muktamar MA XXI di Kota Serang, Banten, Dr. K.H. Jazuli Juwaini resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) MA periode 2026–2031.

Jazuli didampingi oleh K.H. Embay Mulya Syarif yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis Amanah PB MA.
Jazuli Juwaini membawa visi transformasi “MA Naik Level: Bangkit, Berdaya, dan Berpengaruh.”

Visi ini menjadi arah baru untuk membawa Mathla’ul Anwar tidak hanya kuat secara historis, tetapi juga relevan, strategis, dan berpengaruh di tingkat nasional maupun global.

Jazuli dalam sambutannya seusai dikukuhkan, mengatakan bahwa MA harus menjadi rumah pengabdian, bukan alat kepentingan.

“Mathla’ul Anwar harus kami besarkan bersama. Jangan mencari hidup dari MA, tetapi mari hidup untuk MA. Jauhkan kepentingan pribadi, kukuhkan pengabdian untuk memajukan pendidikan, dakwah, dan sosial,” kata Jazuli.

Menurut dia, transformasi organisasi hanya dapat berjalan jika ditopang soliditas internal. Persatuan dan kekompakan seluruh elemen Mathla’ul Anwar menjadi fondasi utama mewujudkan lompatan besar organisasi ke depan.

Sebagai bagian dari agenda besar kepemimpinannya, Jazuli Juwaini menegaskan sejumlah fokus transformasi.

Pertama, penguatan peran yang nasional dan global. Mathla’ul Anwar diarahkan menjadi kekuatan nasional, sekaligus mitra strategis negara yang mampu memengaruhi kebijakan publik serta aktif dalam jejaring internasional melalui diplomasi organisasi dan kemitraan lintas negara.

TAGS   Jazuli Juwaini  Ketua Umum  transformasi 
BERITA JAZULI JUWAINI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp