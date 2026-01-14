Jazuli Juwaini Kunjungi & Salurkan Bantuan kepada Korban Banjir di Serang

jpnn.com - SERANG - Anggota DPR RI Daerah Pemilihan II Banten Jazuli Juwaini mengunjungi dan menyalurkan langsung bantuan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di sejumlah titik wilayah Kabupaten Serang dan Kota Serang, Banten.

Jazuli dalam kunjungannya menyambangi permukiman warga yang terendam banjir. Dia juga berdialog langsung dengan masyarakat terdampak, ketua lingkungan, serta aparat pemerintah setempat.

Jazuli Juwaini uga berkoordinasi dengan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah yang di saat bersamaan turun di lokasi, guna memastikan penanganan darurat berjalan optimal dan kebutuhan warga dapat terpenuhi.

Baca Juga: Bea Cukai Lhokseumawe Menyalurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak Banjir di Aceh Utara

“Curah hujan yang tinggi ditambah kondisi infrastruktur di beberapa wilayah menyebabkan banjir sulit dihindari. Kehadiran kami di lapangan untuk memastikan warga tidak sendirian menghadapi musibah ini,” ujar Jazuli, Rabu (14/1).

Dia menyatakan bahwa berbagai keluhan dan kebutuhan warga yang ditemuinya akan segera disampaikan kepada pihak-pihak terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Hal itu supaya langkah mitigasi dan penanganan banjir dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Selain menyalurkan bantuan langsung kepada warga terdampak, Jazuli juga mengapresiasi respons cepat pemerintah kabupaten dan kota melalui BPBD yang telah melakukan berbagai upaya penanganan, seperti pemasangan pompa penyedot air, evakuasi warga, penyediaan logistik dan kebutuhan dasar, serta pendirian tempat-tempat penampungan sementara.

“Saya mengapresiasi kolaborasi dan kerja cepat pemerintah daerah bersama BPBD dan seluruh unsur terkait. Ini bukti kehadiran negara di tengah masyarakat saat menghadapi musibah,” ungkapnya.