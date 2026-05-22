Jazuli: Pesantren Mathla'ul Anwar Pontianak Siap Melahirkan Generasi Pemimpin Berdaya Saing Global

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PBMA), Dr. K.H. Jazuli Juwaini, MA mengatakan perguruan Mathla’ul Anwar tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu pengetahuan.

Namun, lanjut Jazuli, perguruan Mathla'ul Anwar juga memiliki komitmen kuat membangun karakter dan akhlak peserta didik.

Dia berharap Mathla’ul Anwar mampu melahirkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global.

Jazuli menyampaikan itu dalam acara Wisuda Akhirussanah ke-24 dan Tasyakuran Pesantren Mathla’ul Anwar Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (21/5).

Dalam kesempatan itu, Jazuli mengapresiasi perkembangan Perguruan dan Pesantren Mathla’ul Anwar Kota Pontianak, yang dinilai menunjukkan kemajuan signifikan dan kontribusi nyata dalam dunia pendidikan. “Ini adalah bentuk dedikasi luar biasa dari para pendidik dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia dan memiliki kualitas unggul,” ujarnya.

Menurut dia, kehadiran Mathla’ul Anwar di Pontianak membawa harapan besar bagi lahirnya calon pemimpin bangsa dan umat di masa mendatang.

“Ke depan kami optimistis Pontianak akan melahirkan generasi pemimpin dari rahim pendidikan Mathla’ul Anwar,” ungkapnya.

Jazuli dalam kesempatan itu juga menyampaikan komitmen organisasi untuk memfasilitasi pendirian Perguruan Tinggi Mathla’ul Anwar di Kalimantan Barat.