Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jazuli: RUU BPIP Momentum Revitalisasi Pancasila sebagai Ideologi Bangsa di Tengah Turbulensi Dunia

Kamis, 11 Desember 2025 – 14:30 WIB
Jazuli: RUU BPIP Momentum Revitalisasi Pancasila sebagai Ideologi Bangsa di Tengah Turbulensi Dunia - JPNN.COM
Anggota DPR Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Foto: Source for JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mempertegas dukungan sekaligus komitmen kuat terhadap penguatan ideologi Pancasila melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai inisiatif DPR. 

Koordinator Badan Legislasi Fraksi PKS DPR RI Dr. Jazuli Juwaini menyatakan hal itu menyikapi pengesahan RUU BPIP sebagai usul inisiatif DPR pada Sidang Paripurna, Senin (8/12).

Pancasila sebagai Kompas dan Identitas di Tengah Turbulensi Dunia

Baca Juga:

Jazuli Juwaini menekankan bahwa penguatan Pancasila bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi merupakan urgensi kebangsaan yang harus dijawab negara di tengah situasi dunia yang makin tidak menentu.

Menurut Jazuli, saat ini masyarakat hidup pada era turbulensi global.

Secara internal, kata dia, derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang masif menyebabkan nilai-nilai kebangsaan tergerus.

Baca Juga:

"Identitas bangsa terancam oleh penetrasi budaya instan dominan yang tidak selaras dengan kepribadian Indonesia,” kata Jazuli.

Dia melanjutkan bahwa secara eksternal dunia terus diwarnai ketidakadilan, kekacauan, dan tragedi kemanusiaan. 

Jazuli Juwaini PKS menegaskan RUU BPIP momentum revitalisasi Pancasila sebagai ideologi bangsa di tengah turbulensi dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jazuli Juwaini  RUU BPIP  Pancasila  Fraksi PKS  DPR 
BERITA JAZULI JUWAINI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp