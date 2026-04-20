Jazuli Serukan Aksi Nyata IPU Setop Agresi & Cegah Perang Regional Timteng

jpnn.com - JAKARTA - Dr. Jazuli Juwaini, MA menghadiri Sidang Parlemen Dunia yang digelar Inter-Parliamentary Union (IPU) di Istanbul, Turki, 15-19 April 2026.

Jazuli yang hadir dalam kapasitas sebagai Utusan Tetap IPU untuk Urusan Timur Tengah dari Parlemen Republik Indonesia, membawa misi diplomasi kemanusiaan dan perdamaian di tengah eskalasi konflik kawasan yang kian meluas.

Menurut Jazuli, konflik di Timteng tidak lagi bersifat lokal, melainkan berkembang menjadi krisis regional yang melibatkan banyak negara dan aktor global.

Dia menilai agresi Israel terhadap Palestina merupakan akar persoalan yang terus memicu siklus kekerasan berkepanjangan.

Jazuli menambahkan selama penjajahan dan kekerasan terhadap Palestina belum dihentikan, maka stabilitas kawasan tidak akan pernah benar-benar tercapai. Dia menegaskan kemerdekaan Palestina adalah kunci untuk memutus rantai konflik tersebut.

Jazuli juga menyoroti eskalasi konflik antara Israel dan Iran yang kian memperburuk situasi. Dia menggambarkan bahwa dinamika konflik tersebut telah meluas ke berbagai negara di kawasan, termasuk negara-negara Teluk yang terdampak serangan maupun ketegangan militer.

Dampaknya tidak hanya berupa ancaman keamanan, tetapi juga merembet pada krisis ekonomi, energi, dan stabilitas sosial di kawasan. Jalur perdagangan strategis terganggu, ketegangan geopolitik meningkat, dan risiko perang terbuka makin nyata.

Menurut Jazuli, kondisi ini menunjukkan konflik Timur Tengah telah melampaui batas-batas teritorial dan menjadi ancaman global.