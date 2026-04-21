Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

JCH Kloter Pertama Embarkasi Palembang Insyaallah Terbang Besok

Selasa, 21 April 2026 – 21:08 WIB
Jemaah Calon Haji asal Kabupaten OKU Timur tiba di Asrama Haji Palembang. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Ratusan Jemaah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten OKU Timur yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) pertama mengawali rangkaian ibadah haji 2026, Selasa (21/4).

Sebanyak 442 jemaah tiba dan mulai menempati Asrama Haji Embarkasi Palembang.

Sesuai jadwal, rombongan perdana ini akan bertolak menuju Madinah melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada Rabu, 22 April 2026 pukul 07.00 WIB. 

Meski sempat terdapat satu jemaah yang batal berangkat akibat gangguan kesehatan, panitia bergerak cepat melakukan penggantian dengan jemaah cadangan. 

Langkah ini memastikan kuota keberangkatan kloter pertama tetap utuh di angka 443 orang. 

Plt Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhan) Sumatera Selatan M. Arkan Nurwahiddin menerangkan bahwa seluruh jemaah yang masuk asrama hari ini telah menyelesaikan administrasi dan dinyatakan siap berangkat. 

"Dari jumlah 443 orang ini, ada satu yang mengundurkan diri karena sakit. Namun, saat ini sudah diganti oleh jemaah cadangan, sehingga jumlah yang berangkat tetap terpenuhi," kata Arkan. 

Tahun ini, Eebarkasi Palembang memperketat standar pelayanan dengan skema Ramah Lansia dan Disabilitas. 

Jemaah Calon Haji Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur malam ini berada di Asrama Haji Palembang.

haji  jemaah calon haji  embarkasi palembang  calon haji  haji 2026 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp