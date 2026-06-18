JCM Beri Rapor Bersyarat untuk Program Makan Bergizi Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Jaringan Cendekiawan Muda (JCM) memberi dukungan bersyarat terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.

Forum kolaborasi sekretaris jenderal lintas organisasi kemahasiswaan itu menilai bahwa tantangan saat ini tidak hanya bersifat eksternal, melainkan ditentukan kualitas tata kelola internal.

Founder JCM sekaligus Sekretaris Jenderal PB HMI, Muh Jusrianto mengatakan kendati program ini merupakan bentuk investasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang relevan dalam menjawab persoalan gizi buruk, tetapi masih terdapat risiko di baliknya.

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“Berdasarkan kajian JCM, program ini menyisakan risiko krusial dalam aspek tata kelola, seperti persoalan inefisiensi, ketimpangan distribusi dan lemahnya sistem pengawasan," ujar dia dalam siaran persnya, Kamis (18/6).

Dia menyebut pemerintah harus menjadikan ini sebagai catatan koreksi. Perlu ada desain implementasi yang lebih transparan, akuntabel, serta berbasis pada data dan penguatan mekanisme pengawasan agar MBG tidak menjadi beban fiskal.

Menurutnya, evaluasi yang terukur harus dilakukan secara berkala untuk keberlanjutan program agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan. Selain itu, upaya ini ditujukan untuk mencegah distorsi kepentingan yang dapat melahirkan korupsi.

Jusrianto juga mendorong pemerintah membuka ruang partisipasi yang lebih substantif dan transparan dalam pelaksanaan MBG. Sehingga pelaku ekonomi lokal bisa merasakan manfaat yang merata dari program kerakyatan. Bukan hanya untuk segelintir korporasi besar.

“Ruang kolaborasi multi-aktor harus dibuka untuk memperkuat pondasi program. Civil Society, pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan kaum muda harus menyatu bergerak dalam semangat gotong royong dan kepentingan nasional," ungkapnya.