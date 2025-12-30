JDF Asia Pasifik Kecam Pengakuan Sepihak Israel atas Somaliland

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik Dr. Jazuli Juwaini mengecam keras pengakuan sepihak Israel terhadap Somaliland sebagai negara merdeka yang memisahkan diri dari kedaulatan Republik Federal Somalia.

Menurut dia, tindakan Israel tersebut merupakan pelanggaran serius dan terang-terangan terhadap hukum internasional serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang secara tegas menjunjung tinggi prinsip integritas dan kedaulatan wilayah negara berdaulat.

Menurut Dr. Jazuli Juwaini yang juga menjabat sebagai Utusan Tetap Parlemen Dunia (IPU) untuk Timur Tengah, langkah provokatif Israel ini tidak hanya mencederai kedaulatan Somalia, tetapi juga mengancam stabilitas, keamanan, dan perdamaian kawasan Afrika.

Setelah menghancurkan tatanan damai di Timur Tengah melalui penjajahan brutal atas Palestina, katanya, Israel kini kembali menunjukkan wajah agresifnya dengan mengoyak kedamaian Afrika.

“Dunia internasional tidak boleh diam. Israel adalah negara yang berulang kali melanggar hukum internasional, menginjak-injak prinsip kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian global. Negara zionis ini harus dihentikan,” kata Dr. Jazuli, Selasa (30/12).

Dia mengatakan bahwa yang lebih keji dan tidak berperikemanusiaan adalah indikasi kuat bahwa pengakuan Israel atas Somaliland dikaitkan dengan rencana pemindahan paksa warga Gaza ke wilayah tersebut.

Dr. Jazuli menyatakan bahwa konspirasi jahat ini harus diwaspadai dan ditolak secara total, karena Israel telah berulang kali membuktikan menggunakan segala cara,btermasuk cara-cara paling kejam, demi memenuhi ambisi ekspansionisme dan kolonialisme.

Sebagai anggota DPR RI Fraksi PKS, Dr. Jazuli menyerukan kepada seluruh negara di dunia untuk bersatu padu menolak klaim sepihak Israel atas kemerdekaan Somaliland.