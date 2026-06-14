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JPNN.com - Olahraga - Basket

Jebolan Campus League Dilirik Masuk Pemusatan Latihan Timnas Basket Putri untuk Asian Games 2026

Rabu, 17 Juni 2026 – 02:12 WIB
Jebolan Campus League Dilirik Masuk Pemusatan Latihan Timnas Basket Putri untuk Asian Games 2026 - JPNN.COM
Pebasket Universitas Kristen Maranatha, Anggita Yuliani saat bermain pada ajang Campus League 2026 seri Nasional di UPH Collage, Karawaci. Foto: Dokumentasi Campus League

jpnn.com, JAKARTA - DPP Perbasi panggil beberapa pemain-pemain potensial seusai tampil di Campus League 2026 seri Nasional untuk menjalani pemusatan latihan di Surabaya.

Tercatat pelatih Timnas basket putri Indonesia, Gitautas Kievinas memanggil Anggita Yuliani Putri (Universitas Kristen Maranatha), Jesslyne Jaya Wiyanto (Universitas Pelita Harapan), Pegi Maulani (Soegijapranata Catholic University) dan Anastyasya Virly (Universitas Bina Nusantara).

Kelima pemain rencananya sudah dibelikan tiket ke Surabaya untuk menjalani pemusatan latihan menuju Asian Games 2026.

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Nantinya para pemain tersebut akan bergabung dengan nama beken macam Agustin Gradita Retong, Nathania Claresta Orville, Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma Dewi, hingga Kimberley Pierre-Louis.

Nantinya di Surabaya tidak pemusatan latihan Timnas basket putri juga ada training camp untuk 3x3 putri.

Tercatat beberapa pemain 3x3 yakni Diva Intan Nurfadillah, Thasya Hery Saputera, dan Evelyn Fiyo juga akan berlatih di kota Pahlawan untuk persiapan Asian Games 2026.

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Timnas basket putri Indonesia mendapatkan lampu hijau untuk berlaga pada ajang Asian Games 2026.

Event tersebut rencananya digelar pada 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang di Jepang.

Lima pemain jebolan Campus League 2026 dipanggil latihan di pemusatan Timnas basket putri Indonesia menuju Asian Games 2026

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TAGS   Campus League  Timnas Basket  Asian Games 2026  pemusatan latihan 
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