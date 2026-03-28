JEC Eye Hospitals and Clinics Sabet 2 Penghargaan pada Ajang Healtcare Asia Awards

jpnn.com, SINGAPURA - JEC Eye Hospitals and Clinics menorehkan prestasi di tingkat internasional pada kuartal pertama 2026. Dalam ajang Healthcare Asia Awards 2026, JEC Eye Hospitals and Clinics berhasil meraih dua penghargaan bergengsi, yaitu Clinical Service Initiative of the Year-Indonesia dan Specialty Clinic of the Year (Ophthalmology)-Indonesia.

Penghargaan diterima Direktur Pengembangan & Pendidikan, JEC Group, Prof Tjahjono D Gondhowiardjo di Marina Bay Sands, Singapura, Kamis (26/3). Penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan JEC Eye Hospitals and Clinics menghadirkan inovasi layanan klinis berbasis standardisasi serta keunggulan operasional yang terukur dalam memberikan layanan kesehatan mata berkualitas tinggi.

Healthcare Asia Awards merupakan ajang penghargaan yang memberikan apresiasi kepada rumah sakit dan institusi layanan kesehatan di Asia yang terus mendefinisikan standar keunggulan industri.

Tjahjono mengatakan penghargaan ini menjadi refleksi sekaligus pendorong bagi JEC Eye Hospitals and Clinics untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan mata di Indonesia.

“Penghargaan ini juga merupakan validasi atas pendekatan kami dalam membangun layanan kesehatan mata yang terstandarisasi, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan pasien,” katanya.

Menurutnya, capaian ini sekaligus memperkuat posisi JEC Eye Hospitals and Clinics sebagai salah satu eye care leader di Indonesia yang secara konsisten menghadirkan inovasi, standar klinis berkelas internasional, serta layanan yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Melalui inovasi seperti program penanganan mata kering yang terintegrasi serta penguatan sistem layanan bedah yang efisien, JEC ingin memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan diagnosis yang akurat, terapi yang tepat, dan pengalaman layanan yang optimal.

”Ke depan, JEC Eye Hospitals and Clinics berkomitmen untuk terus menjadi rujukan utama dalam layanan kesehatan mata. Sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas penglihatan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan,” imbuhnya.