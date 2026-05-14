JPNN.com - Otomotif - Mobil

Jeep Avenger Naik Level, Tak Sekadar Kosmetik

Kamis, 14 Mei 2026 – 20:23 WIB
New Jeep Avenger 2027. Foto: jeep

jpnn.com - Jeep menempatkan SUV kompak besutannya dalam posisi spesial lewat kehadiran New Jeep Avenger 85th Edition.

SUV dengan predikat Mobil Terbaik Eropa 2023 itu tampil lebih eksklusif dibanding versi standarnya.

New Jeep Avenger membawa sejumlah ubahan desain dan teknologi untuk mempertahankan dominasinya di pasar B-SUV Eropa.

Fascia mendapat gril tujuh slot khas Jeep yang sudah dibekali pencahayaan LED retroillumination.

Bumper baru serta pelek 17 dan 18 inci berdesain segar.

Area interior ditingkatkan lewat penggunaan material yang lebih lembut pada panel pintu serta dasbor bawah.

Nuansa premium juga terasa dari jok bermotif tartan dengan jahitan emas, yang menjadi identitas khas model terbaru New Avenger.

Perbedaan paling mencolok hadir pada edisi 85th Anniversary.

