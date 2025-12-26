Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Jeep Gladiator Shadow Ops: Prajurit di Jalur Offroad

Jumat, 26 Desember 2025 – 15:58 WIB
Jeep Gladiator Shadow Ops: Prajurit di Jalur Offroad - JPNN.COM
Jeep Gladiator Shadow Ops akan dirilis pada 2026. Foto: jeep

jpnn.com - Jeep kembali menunjukkan tajinya di dunia kendaraan off-road dengan menghadirkan Gladiator Shadow Ops.

Bukan sekadar edisi khusus, model mencatat sejarah sebagai truk pikap ukuran menengah pertama yang dibekali perangkat winch resmi langsung dari pabrikan.

Langkah itu menegaskan ambisi Jeep untuk terus mendorong batas kemampuan kendaraan lintas alam.

Baca Juga:

Gladiator Shadow Ops menjadi ujung tombak kampanye global terbaru Jeep bertajuk Convoy.

Inisiatif menandai era baru jajaran edisi spesial Jeep yang mengusung nilai kekuatan, persatuan, dan tujuan. 

Menariknya, Jeep memilih cara peluncuran yang tak biasa.

Baca Juga:

Alih-alih seremoni megah, Shadow Ops diperkenalkan lewat konvoi darat bernuansa militer, menegaskan karakter tangguh dan autentik yang ingin ditampilkan.

CEO Brand Jeep, Bob Broderdorf, menyebut Shadow Ops sebagai evolusi kapabilitas Gladiator.

Jeep kembali menunjukkan tajinya di dunia kendaraan off-road dengan menghadirkan Gladiator Shadow Ops.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jeep  Jeep Gladiator Shadow Ops  Jeep Rubicon  Prajurit Offroad 
BERITA JEEP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp