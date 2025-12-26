Jeep Gladiator Shadow Ops: Prajurit di Jalur Offroad

Jumat, 26 Desember 2025 – 15:58 WIB

jpnn.com - Jeep kembali menunjukkan tajinya di dunia kendaraan off-road dengan menghadirkan Gladiator Shadow Ops.

Bukan sekadar edisi khusus, model mencatat sejarah sebagai truk pikap ukuran menengah pertama yang dibekali perangkat winch resmi langsung dari pabrikan.

Langkah itu menegaskan ambisi Jeep untuk terus mendorong batas kemampuan kendaraan lintas alam.

Gladiator Shadow Ops menjadi ujung tombak kampanye global terbaru Jeep bertajuk Convoy.

Inisiatif menandai era baru jajaran edisi spesial Jeep yang mengusung nilai kekuatan, persatuan, dan tujuan.

Menariknya, Jeep memilih cara peluncuran yang tak biasa.

Alih-alih seremoni megah, Shadow Ops diperkenalkan lewat konvoi darat bernuansa militer, menegaskan karakter tangguh dan autentik yang ingin ditampilkan.

CEO Brand Jeep, Bob Broderdorf, menyebut Shadow Ops sebagai evolusi kapabilitas Gladiator.