JPNN.com - Olahraga - Basket

Jeff Withey Bawa Pelita Jaya Menangi Derbi Ibu Kota Lawan Hangtuah Jakarta

Sabtu, 14 Februari 2026 – 04:50 WIB
Pebasket Pelita Jaya Jeff Withey saat berlaga pada ajang IBL 2026 melawan Hangtuah Jakarta di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jumat (13/2). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Pelita Jaya terus melanjutkan tren positif seusai meraih kemenangan di derbi ibu kota melawan Hangtuah Jakarta.

Berlaga di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jumat (13/2), skuad asuhan David Singleton itu menang dengan skor 98-81.

Pada laga ini bintang kemenangan Pelita Jaya yakni Jeff Withey setelah mengemas 22 poin dan 17 rebound.

Darious Moten juga tampil garang setelah finis dengan raihan 20 angka.

Adapun pemain asing Pelita Jaya lainnya yaitu Amorie Archibald mengemas double-double dengan 17 poin dan 13 rebound.

Dari barisan pemain lokal Agassi Goantara dan Andakara Prastawa masing-masing mengemas 19 poin dan 10 angka.

Sepanjang laga sejatinya tampil mendominasi setelah unggul di first half dengan skor 29-18 atas Hangtuah.

Pemilik empat gelar juara tersebut terus mendominasi hingga akhirnya raih kemenangan dengan margin 17 poin.

TAGS   Pelita Jaya  Hangtuah Jakarta  Jeff Withey  IBL 
