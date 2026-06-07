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JPNN.com - Olahraga - Basket

Jeff Withey & Perrin Buford Jadi Aktor Protagonis Pelita Jaya Kembali Berlaga di Final IBL 2026

Minggu, 14 Juni 2026 – 01:30 WIB
Jeff Withey & Perrin Buford Jadi Aktor Protagonis Pelita Jaya Kembali Berlaga di Final IBL 2026 - JPNN.COM
Pebasket Perrin Buford saat berlaga pada semifinal ajang IBL 2026 melawan Dewa United Banten di DUB Arena, Sabtu (13/6). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Pelita Jaya kembali tembus final IBL 2026 seusai mengalahkan Dewa United Banten.

Bertandang ke Dewa United Arena, Sabtu (13/6), skuad asuhan David Singleton itu menang dengan skor 94-78.

Hasil ini membuat tim berakronim PJ itu menang dengan skor 3-1 dalam sistem best of five series.

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Tercatat Andakara Prastawa dan kolega sebelumnya mengoleksi kemenangan di dua laga dengan skor 93-79, dan 84-83.

Pada laga ini Jeff Withey tampil solid untuk Pelita Jaya seusai mencetak double-double 25 poin dan 17 rebound.

Tidak mau ketinggalan Perrin Buford juga ikut menyumbang 24 poin, serta 15 asisst.

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Adapun pemain lainnya yakni Darious Motten serta Agassi Goantara berkontribusi masing-masing dengan 17 angka dan 11 poin.

Hasil di laga semifinal membuat Pelita Jaya revans lawan Dewa United Banten di final IBL 2025.

Pelita Jaya kembali tembus final IBL 2026 seusai mengalahkan Dewa United Banten dengan skor 3-1, Sabtu (13/6).

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TAGS   Pelita Jaya  IBL  Jeff Withey  Dewa United Banten  final IBL 2026  Perrin Buford 
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