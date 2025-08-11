Jefri Nichol Ungkap Penyebab Kalah Lagi Lawan El Rumi

Senin, 11 Agustus 2025 – 05:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jefri Nichol menerima kekalahan dari El Rumi dalam pertandingan tinju Superstar Knockout Vol.3 di JCC, Jakarta pada Sabtu (9/8).

Meski sempat tidak terima, dia akhirnya mengakui kemenangan anak Ahmad Dhani itu.

"Saya terima kekalahan. Terkadang semua tidak seperti yang direncanakan," ungkap Jefri Nichol melalui akun miliknya di Instagram Story, Minggu (10/8).

Cowok berusia 26 tahun itu mengatakan bahwa dirinya mengalami masalah pada bagian bahu.

Oleh sebab itu, wasit memutuskan untuk menghentikan pertandingan Jefri Nichol dan El Rumi meski baru dimulai sekitar 38 detik.

"Saya mengalami dislokasi bahu dan wasit memutuskan tidak melanjutkan pertandingan," jelas pria berdarah Minangkabau itu.

Jefri Nichol pun harus menelan kekalahan kedua dari El Rumi dalam pertandingan tinju.

Sebelumnya, kedua aktor muda tersebut berduel dalam Superstar Knockout Vol.1 pada 17 November 2023 lalu.