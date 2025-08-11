Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Jefri Nichol Ungkap Penyebab Kalah Lagi Lawan El Rumi

Senin, 11 Agustus 2025 – 05:31 WIB
Jefri Nichol Ungkap Penyebab Kalah Lagi Lawan El Rumi - JPNN.COM
Jefri Nichol. Foto: Instagram/jefrinichol

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jefri Nichol menerima kekalahan dari El Rumi dalam pertandingan tinju Superstar Knockout Vol.3 di JCC, Jakarta pada Sabtu (9/8).

Meski sempat tidak terima, dia akhirnya mengakui kemenangan anak Ahmad Dhani itu.

"Saya terima kekalahan. Terkadang semua tidak seperti yang direncanakan," ungkap Jefri Nichol melalui akun miliknya di Instagram Story, Minggu (10/8).

Baca Juga:

Cowok berusia 26 tahun itu mengatakan bahwa dirinya mengalami masalah pada bagian bahu.

Oleh sebab itu, wasit memutuskan untuk menghentikan pertandingan Jefri Nichol dan El Rumi meski baru dimulai sekitar 38 detik.

"Saya mengalami dislokasi bahu dan wasit memutuskan tidak melanjutkan pertandingan," jelas pria berdarah Minangkabau itu.

Baca Juga:

Jefri Nichol pun harus menelan kekalahan kedua dari El Rumi dalam pertandingan tinju.

Sebelumnya, kedua aktor muda tersebut berduel dalam Superstar Knockout Vol.1 pada 17 November 2023 lalu.

Aktor Jefri Nichol menerima kekalahan dari El Rumi dalam pertandingan tinju Superstar Knockout Vol.3 di JCC, Jakarta pada Sabtu (9/8).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jefri Nichol  El Rumi  Jefri Nichol tanding tinju  El Rumi Vs Jefri Nichol 
BERITA JEFRI NICHOL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp