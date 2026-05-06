Jejak Chelsea, Man City, dan PSG Jadi Sinyal, Arsenal Juara Liga Champions?

Rabu, 06 Mei 2026 – 10:04 WIB

jpnn.com - Arsenal melangkah ke final Liga Champions 2025/26 setelah mengalahkan Atletico Madrid.

Berlaga di hadapan publik Emirates Stadium, Rabu (6/5/2026) dini hari WIB, skuad asuhan Mikel Arteta menang dengan skor tipis 1-0.

Gol semata wayang The Gunners dicetak oleh Bukayo Saka pada menit ke-44.

Hasil tersebut membuat Arsenal unggul agregat 2-1, setelah pada leg pertama kedua tim bermain imbang 1-1.

Dengan begitu, tim asal London tersebut kembali menembus final Liga Champions untuk kedua kalinya dalam sejarah klub setelah edisi 2005/06.

Saat itu, The Gunners yang dilatih Arsene Wenger harus puas menjadi runner up setelah kalah 1-2 dari Barcelona di partai puncak yang berlangsung di Stade de France.

Arsenal kini berpeluang mengikuti jejak sejumlah klub seperti Chelsea, Manchester City, dan Paris Saint-Germain yang mampu menjadi juara pada kesempatan kedua tampil di final.

Chelsea pertama kali menembus final pada 2007/08, tetapi kalah lewat adu penalti 6-5 dari Manchester United.