Jejak Duka Diandra, Rio Dewanto dan Michelle Ziudith Kembali Dipertemukan

jpnn.com, JAKARTA - Mengawali 2026, SCTV menyiapkan sinetron terbaru berjudul Jejak Duka Diandra, mulai tayang pada Selasa, 6 Januari 2026.

Jejak Duka Diandra mempertemukan kembali aktor Rio Dewanto dengan Michelle Ziudith setelah keduanya sukses memukau pemirsa lewat sinetron pada 2012 silam dengan Kota Paris sebagai latar.

Sinetron Jejak Duka Diandra akan mengetengahkan rajutan konflik bertubi-tubi yang menguras emosi pemirsa. Tidak hanya kemampuan akting para pemain yang menyita perhatian pemirsa, pemilihan latar lokasi yang berbeda juga akan menjadi daya tarik sinetron.

"SCTV optimis penayangan sinetron Jejak Duka Diandra di awal tahun 2026 ini akan langsung memikat perhatian pemirsa. Kami mengapresiasi pemirsa yang tidak sabar menantikan penayangan sinetron Jejak Duka Diandra sejak video promo diunggah di sosial media SCTV dengan beragam komentar positif”, ungkap Banardi Rachmad selaku Deputy Director Programmming SCTV.

Kisah cinta Diandra (Michelle Ziudith) dan Dimitri (Rio Dewanto) yang semula indah, seketika berubah drastis setelah Yunita (Baiti Syaghaf), saudara tiri Diandra mengaku mencintai Dimitri.

Dimitri terjebak dalam situasi sulit akibat ulah adik, Jupiter (Bizael) yang menuduh Dimitri melecehkan Yunita. Hubungan Dimitri dengan Diandra pun semakin merenggang. Tuduhan lainnya juga harus diterima Dimitri sebagai penyebab insiden kecelakaan seorang wanita.

Posisi Dimitri semakin terpojok setelah Diandra yang diminta sebagai saksi justru tidak berpihak kepadanya hingga Dimitri mendapat sanksi mendekam di balik jeruji besi selama lima tahun.

Lima tahun berlalu, Dimitri hidup bebas dan melanjutkan usaha sang ayah. Dia pun membuka kisah cinta baru dengan Melissa (Tasya Panggabean). Takdir pun berkata lain, pertemuan Dimitri dan Diandra kembali terjadi. Tidak dipungkiri, keduanya sama-sama memendam rindu, namun di saat yang bersamaan Dimitri masih merasakan sakit hati terhadap Diandra.