Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Features

Jejak Eksplorasi Satria Hutan Indonesia 2025 di Gunung Patah Bengkulu

Selasa, 23 September 2025 – 17:41 WIB
Jejak Eksplorasi Satria Hutan Indonesia 2025 di Gunung Patah Bengkulu - JPNN.COM
Danau Tumutan Tujuh di kawasan Hutan Kaur, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, BENGKULU - Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Indonesia (Mapala UI) berhasil melangsungkan program Satria Hutan Indonesia (SHI) 2025 dengan menempuh pendakian selama 13 hari di Hutan Lindung Raja Mendara, Gunung Patah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.

Gunung dengan ketinggian 2.853 mdpl itu terletak di perbatasan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan dengan kekayaan ekologis dan lanskap geologis yang memukau.

Selain ekologinya yang kaya, cerita adat yang diwariskan dan dijaga turun-temurun oleh masyarakat setempat juga menjadi daya tarik yang unik. 

Baca Juga:

Kombinasi inilah yang menjadikan Mapala UI memilih Gunung Patah sebagai sasaran eksplorasi pada program SHI 2025.

“Perjalanan ini diikuti oleh 24 calon anggota dan 18 anggota Mapala UI,” kata Ketua Mapala UI, Aldes Alfarizi, dalam keterangannya, Selasa (23/9).

Dengan rute melintasi perbatasan provinsi, berangkat dari Desa Manau Sembilan II, Provinsi Bengkulu dan turun melalui jalur Kance Diwe di Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan.

Baca Juga:

Dengan mengangkat tema “Kenali Hutan, Jaga Kehidupan”, Tim Satria Hutan Indonesia mengamini bahwa perjalanan ini tidak hanya sekadar pendakian menuju puncak, tetapi juga menjadi ruang pertemuan antara manusia, alam, dan budaya. 

Menghormati yang Terdahulu

Aldes lantas membagikan pengalamannya selama melakukan eksplorasi di Gunung Patah.

Mapala UI berhasil melangsungkan Satria Hutan Indonesia 2025 dengan menempuh pendakian selama 13 hari di Hutan Lindung Raja Mendara, Gunung Patah, Bengkulu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mapala UI  hutan Indonesia  gunung patah  Hutan Lindung 
BERITA MAPALA UI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp