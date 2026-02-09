Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Jejak Emas Pendahulu, Sergio Castel Pasang Target Lebih Tinggi di Persib Bandung

Senin, 09 Februari 2026 – 05:41 WIB
Sergio Castel menjalani sesi latihan bersama Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Kedatangan Sergio Castel ke skuad Persib Bandung bukan sekadar untuk menambah kedalaman skuad.

Penyerang asal Spanyol itu datang dengan ambisi besar, terpicu oleh jejak sukses kompatriotnya, yang lebih dahulu berseragam Maung Bandung.

Dalam beberapa musim terakhir, nama pemain Spanyol selalu lekat dengan gelar juara Persib.

Alberto Rodriguez dan Tyronne Del Pino tercatat sebagai bagian penting dari kesuksesan klub menaklukkan Liga 1 secara beruntun.

Jauh sebelum itu, Juan Carlos Belencoso pernah mencicipi atmosfer juara bersama PERSIB pada era Indonesia Soccer Championships 2016.

Status tersebut membuat Castel kian tertantang. Pemain yang menimba ilmu di akademi Atletico Madrid itu tak ingin sekadar mengikuti jejak, melainkan berusaha melampaui pencapaian para pendahulunya.

"Jika saya mampu, saya ingin melampauinya. Saya ingin memenangkan gelar dengan klub besar ini," ucap Castel.

Peluang untuk mewujudkan ambisi itu dinilai terbuka lebar. 

