Jelajahi Panggung Budaya Terbesar Tahun Ini di Perayaan Hari Jadi ke-733 Kota Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajak masyarakat untuk menikmati kemeriahan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733.

Sepanjang April hingga Juni 2026, Kota Pahlawan akan menjadi panggung berbagai atraksi mulai dari festival budaya, sport tourism, wisata malam, hingga geliat ekonomi kreatif.

Rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk menghadirkan pengalaman baru bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Perayaan HJKS 2026 juga menjadi momentum bagi Kota Surabaya untuk memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata berbasis event di tingkat nasional.

Penguatan tersebut ditandai dengan masuknya dua agenda unggulan, Festival Rujak Uleg (Rujak-Phoria) dan Surabaya Vaganza (Festival of Lights) ke dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) 2026.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan capaian tersebut menjadi peluang besar untuk memperkenalkan identitas dan daya tarik Kota Pahlawan kepada wisatawan yang datang dari berbagai daerah maupun luar negeri.

"Alhamdulillah, dua event HJKS masuk KEN. Ini menjadi kekuatan baru bagi Surabaya untuk menarik wisatawan dan memperkuat identitas Kota Surabaya," ujar Wali Kota Eri dalam keterangannya, Jumat (8/5).