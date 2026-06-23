Jelang HUT ke-80 Bhayangkara, Polres Muba Gelar Tabur Bunga di TMP Kusuma Bangsa

jpnn.com, MUSI BANYUASIN - Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara, Polres Musi Banyuasin mengajak seluruh personelnya meneladani semangat juang para pahlawan.

Hal itu diejawantahkan melalui kegiatan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa, Kabupaten Musi Banyuasin, Selasa (23/6).

Kegiatan yang berlangsung sejak pagi itu dipimpin langsung jajaran Polres Muba dan diikuti para pejabat utama, Kapolsek jajaran, serta pengurus, dan anggota Bhayangkari Cabang Musi Banyuasin.

Bukan sekadar agenda rutin menjelang Hari Bhayangkara, ziarah tersebut menjadi pengingat bahwa pengabdian anggota Polri saat ini merupakan kelanjutan dari perjuangan panjang para pahlawan bangsa.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah pahlawan, mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga, hingga prosesi tabur bunga di pusara para pejuang.

Momen tersebut berlangsung penuh penghormatan dan menjadi refleksi bagi seluruh peserta akan pentingnya nilai pengabdian, integritas, dan loyalitas dalam menjalankan tugas.

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Kapolres Musi Banyuasin AKBP Ruri Prastowo mengungkapkan bahwa semangat perjuangan para pahlawan harus terus hidup, dan menjadi energi bagi personel Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Melalui ziarah ini, kami ingin meneguhkan kembali semangat pengbadian dan keteladanan para pagalwan sebagai landasan dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," ungkap Ruri.