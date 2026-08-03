Jelang HUT ke-81 RI, Livin' Mandiri Berbagi Kembali Hadir untuk Pekerja Rentan

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri dalam semangat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia kembali menghadirkan program Livin' Mandiri Berbagi, Bersama Kita Saling Menguatkan.

Memasuki 28 tahun perjalanan melayani dan tumbuh bersama Indonesia, Bank Mandiri terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Melalui semangat Mandiri untuk Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, Bank Mandiri mengajak masyarakat memperkuat nilai gotong royong dan kepedulian sosial melalui aksi berbagi yang menghadirkan manfaat nyata bagi sesama.

Pada pelaksanaan kali ini, Bank Mandiri kembali menyalurkan 3.360 paket makanan dan minuman melalui program Livin' Berbagi Rp1 yang hadir di 12 titik di seluruh Indonesia.

Masing-masing wilayah menyediakan 280 paket yang dapat diperoleh masyarakat melalui transaksi menggunakan QR Bayar senilai Rp1 pada aplikasi Livin' by Mandiri.

Program ini merupakan bagian dari rangkaian Livin’ Berbagi Rp1 yang secara rutin digelar setiap tanggal 2 menuju HUT ke-28 Bank Mandiri pada 2 Oktober 2026.

Khusus pada periode Agustus, pelaksanaannya disesuaikan menjadi 3 Agustus 2026.

Inisiatif ini menjadi bentuk apresiasi kepada para pekerja lapangan yang setiap hari turut menggerakkan aktivitas masyarakat dan perekonomian Indonesia.