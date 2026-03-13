Jelang Idulfitri 2026, BTN Siapkan Uang Tunai Rp 23,18 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menyiapkan uang tunai sebesar Rp 23,18 triliun guna memastikan kecukupan kebutuhan dana bagi masyarakat dan nasabah selama periode Hari Raya Idulfitri 2026.

Dana tunai tersebut disiapkan terhitung sejak 13 Maret hingga 25 Maret 2026 seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat menjelang Lebaran.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan penyediaan uang tunai tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan transaksi masyarakat dapat terpenuhi selama periode Ramadan hingga Idulfitri.

“Kami berupaya memastikan ketersediaan uang tunai bagi nasabah selama periode Ramadan dan Idul Fitri. BTN telah menyiapkan likuiditas yang memadai agar kebutuhan transaksi masyarakat tetap dapat dilayani dengan optimal,” ujar Ramon di Jakarta, Jumat (13/3).

Dari total dana tunai yang disiapkan, BTN mengalokasikan sekitar Rp 14,55 triliun atau 63 persen untuk kebutuhan kas di seluruh outlet BTN yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Sementara itu, sekitar Rp 8,63 triliun atau 37 persen dari total dana akan digunakan untuk pengisian mesin ATM dan CRM BTN yang tersebar di berbagai wilayah.

BTN juga meningkatkan ketersediaan likuiditas pada kantor cabang jauh lebih besar dari kondisi normal guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan uang tunai selama periode Lebaran.

Menurut Ramon, langkah tersebut dilakukan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat serta aktivitas konsumsi selama Ramadan hingga Idulfitri yang umumnya turut mendorong kebutuhan uang tunai di masyarakat.