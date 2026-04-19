Jelang Konser HS Slank di Lapangan Rampal, Kaka Riding Keliling Kota Malang

jpnn.com, MALANG - Ratusan riders membanjiri Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (19/4) pagi. Mereka tergabung dalam Mods Mayday Malang berkeliling kota, dalam rangkaian tur ke-6 konser HS Slank yang digelar di Lapangan Rampal, Malang, malam hari nanti.

Mengusung konsep Sunmori Road to Hey Slank Malang, ratusan riders itu berkeliling ke beberapa tempat ikonik di Kota Malang seperti Kawasan Heritage Kayutangan hingga Jalan Ijen.

Mengambil start di Balai Kota Malang sekira pukul 09.00 WIB, Kaka Slank memimpin rombongan. Berkendara Vespa, ratusan riders mengekor di belakang.

Para riders tampak membawa atributnya masing-masing membawa suasana pagi itu makin meriah. Mereka tak hanya dari pemotor Vespa, tak sedikit pula dari berbagi komunitas motor lainnya yang bergabung.

Pantauan di Kompleks Bundaran Tugu Balai Kota Malang, aksi itu menyita perhatian 2 wisatawan asing asal Belanda. Mereka merekam dengan ponselnya.

“Di rangkaian tur HS Slank, riding jadi kegiatan ikonik menjelang konser, di Malang ini rangkaian tur ke-6, kami ajak semua komunitas motor, terutama Vespa,” kata Official Regional HS Jatim-Bali David Ferdian M.

Dia mengatakan semangat riding ini adalah bermanfaat bagi semua orang. Mengajak masyarakat luas, terutama anak-anak muda, kalangan kreatif, untuk ikut serta mengkampanyekan hal-hal baik, memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak.

“Seperti di venue konser ada donor darah hingga job fair untuk disabilitas barangkali bisa kerja di pabrik HS di Magelang. HS selalu kedepankan kebermanfaatan bagi semua orang, Pak Suryo ownernya (owner HS) juga selalu mengkampanyekan hal tersebut,” lanjut dia.