Jelang Lebaran, Cermati Fintech Group Lepas Ratusan Peserta Mudik Gratis

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Cermati Fintech Group memberangkatkan 225 peserta mudik ke kampung halaman secara gratis pada Sabtu (14/3).

Keberangkatan ratusan pemudik tersebut dilakukan dari area kantor Indodana Fintech yang berlokasi di kawasan Petojo Utara, Jakarta Pusat.

Rombongan peserta mudik ini dilepas secara langsung oleh Direktur Indodana Finance Iwan Dewanto, CEO Cermati Fintech Group Andhy Koesnandar, dan CBO Cermati Fintech Group Carlo Gandasubrata.

Pemberangkatan difasilitasi melalui inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang bertajuk #MAUDIKBersama.

Para peserta mudik diberangkatkan menggunakan lima armada bus gratis, di mana setiap peserta diperbolehkan mengajak anggota keluarga.

Armada bus yang disediakan difokuskan untuk melayani dua rute utama, yakni menuju wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur melalui sejumlah jalur strategis.

Untuk rute Jawa Tengah, perjalanan melintasi Tol Cipali, Cirebon, Tegal, Brebes, Bumiayu, Purwokerto, Purworejo, Yogyakarta, dan berakhir di wilayah Solo.

Sementara itu, rute Jawa Timur menempuh jalur dari Tol Cipali menuju Semarang, Salatiga, Boyolali, Sragen, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan berujung di Malang.