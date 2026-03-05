Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

Jelang Lebaran, Pemerintah Jamin Stok Pangan, BBM, dan LPG Aman

Kamis, 05 Maret 2026 – 21:42 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menjamin kesiapan stok pangan dan pasokan energi nasional dalam kondisi aman dan terkendali menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga ketersediaan barang di pasar serta memastikan stabilitas harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat.

Menurut Menko Zulhas, pemerintah terus berupaya menjaga pasokan dan stabilitas harga menjelang Lebaran.

“Saya mengurusi pangan, bagaimana Lebaran itu ketersediaan terjaga dan harga tetap terjangkau,” ucap Zulhas, dikutip Kamis (5/3).

Zulhas mengeklaim dirinya aktif turun langsung ke berbagai daerah untuk memastikan distribusi berjalan lancar serta mendorong intervensi apabila terjadi kenaikan harga.

“Saya juga sudah minta untuk keliling Indonesia, ke daerah-daerah, bertemu bupati dan wali kota agar menggelar bazar atau operasi pasar,” kata dia.

Ketua Umum PAN itu menuturkan pemerintah daerah dapat mengintervensi harga dengan memanfaatkan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memberikan subsidi, baik subsidi transportasi maupun subsidi harga.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan pemerintah juga memastikan ketersediaan energi, mulai dari Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga LPG, dalam kondisi aman guna memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idulfitri.

