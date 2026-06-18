Jelang Libur Sekolah, Jasa Marga Kejar Perbaikan Tol Japek hingga JORR

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Marga mengintensifkan program preservasi rutin dan preventif di seluruh ruas jalan tol yang dikelolanya. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi lonjakan volume kendaraan masyarakat menjelang periode libur sekolah.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menyatakan pemeliharaan infrastruktur secara konsisten merupakan fondasi utama untuk memberikan pelayanan yang andal. Terlebih, kondisi perkerasan jalan tol kerap mengalami penurunan mutu akibat faktor eksternal, seperti tingginya curah hujan hingga beban kendaraan berat yang melebihi kapasitas atau Over Dimension Over Loading (ODOL).

"Melalui program preservasi jalan yang terencana dengan baik, kami memastikan kualitas jalan tol tetap prima sehingga masyarakat bisa bepergian dengan lebih aman dan nyaman, terutama jelang periode libur sekolah mendatang,” ujar Rivan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/6).

Dijalankan oleh anak usaha PT Jasamarga Tollroad Maintenance (JMTM), program pemeliharaan ini mencakup berbagai pekerjaan teknis. Mulai dari penambalan permukaan jalan, pekerjaan Scrapping, Filling, and Overlay (SFO), peningkatan kapasitas gerbang tol, renovasi plaza tol, hingga pemasangan Median Concrete Barrier (MCB).

Jasa Marga juga mengedepankan strategi preventif untuk mencegah munculnya lubang (pothole) sejak dini dan memperpanjang usia pakai jalan. Manajemen menargetkan setiap potensi kerusakan jalan yang teridentifikasi harus ditangani maksimal dalam waktu 2x24 jam. Guna menyukseskan target tersebut, petugas operasional disiagakan penuh selama 24 jam di seluruh ruas tol Jasa Marga Group.

Memasuki Juni 2026, kegiatan perbaikan jalan tol ini dilakukan secara masif di sejumlah jalur utama, antara lain Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek), Jalan Tol Jakarta-Tangerang (Janger), Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang), Jalan Tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi), dan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR).

Untuk mempercepat proses identifikasi kerusakan di lapangan, Jasa Marga memanfaatkan teknologi modern berupa kendaraan inspeksi khusus Smart Car Vehicle Hawkeye 2000. Kendaraan ini mampu memindai keretakan lajur jalan tol secara presisi.

"Data hasil pemindaian tersebut langsung diintegrasikan dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) di Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) untuk mempercepat pengambilan keputusan penanganan taktis oleh tim di lapangan," urai Rivan.